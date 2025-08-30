Шатаев: погибшего на месте пропажи Наговициной Ишутина можно было спустить

Российского альпиниста Михаила Ишутина, погибшего 10 лет назад на месте пропажи Натальи Наговициной на пике Победы, можно было спустить, если бы его команда не разбрелась. Такое мнение озвучил aif.ru советский и российский альпинист Владимир Шатаев.
«Я был удивлен, когда Михаил Ишутин умер, там, где лежит сейчас Наговицина. Тогда там вместе была сборная России. Меня очень удивило, что они все разбрелись, спустились раньше Ишутина вниз, и никого, конечно, там не осталось. Хотя теоретически, если бы команда была вся вместе, тогда можно было бы начать спуск Ишутина. Но команда разбрелась, и никого и рядом не оказалось, кроме 2−3 человек, которые ничего сделать не могли», — отметил Шатаев.
Также он напомнил, что у скалы Обелиск на высоте 7 тысяч метров лежат тела Илико Габлиани из Грузии, нашедшего смерть в горах в 1961 году, и Владимира Художина из Челябинска, умершего в 1970 году от сердечной недостаточности.
Михаил Ишутин погиб 10 лет назад, летом 2015 года. При спуске с высоты 7439 метров у опытного альпиниста остановилось сердце. Его тело за эти годы не раз пытались эвакуировать, но безуспешно. Ишутин остаётся на высоте около 7200 метров рядом с местом, где находится Наталья Наговицина.