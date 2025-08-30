Жена умершего после похорон мамы и брата-бойца СВО осталась с двумя детьми

Супруга умершего после похорон матери 28-летнего жителя города Балей Забайкальского края рассказала в беседе с aif.ru, что после череды трагедий осталась одна с двумя детьми.
Напомним, мать мужчины скончалась на могиле его младшего брата, который погиб на СВО.
После похорон матери стало плохо уже старшему брату, у него открылась язва. Спустя несколько часов он умер.
В семье после череды смертей остались отец-инвалид и двое сыновей-подростков. Супруга умершего старшего брата Евгения рассказала, что осталась одна с дочерью и сыном.
«Мне сейчас очень тяжело, я потеряла любимого человека, с которым прожила 10 лет. Дети еще ходят в школу. У нас дочь Ксения, ей девять лет, и сын Михаил — восемь лет. Тяжело, но нужно держаться ради детей», — сказала Евгения.
Она добавила, что ее муж всегда был в теплых отношениях с семьей и поддерживал маму после смерти младшего брата.
«Он и его семья были сильно подавлены еще после смерти брата, переживали очень тяжело», — добавила девушка.
Ранее стало известно, что 28-летний мужчина за год до потери брата и матери опубликовал пророческое фото.