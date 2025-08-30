Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана в Россию уникальную коллекцию артефактов

Особый интерес вызвала коллекция из 210 монет, охватывающая почти все государства, существовавшие на территории Узбекистана за долгие века его истории. По заключению искусствоведческой экспертизы Агентства по культурному наследию, найденные предметы относятся к периоду от II—I вв. еков до нашей эры и вплоть до XX века. Каждый из этих артефактов признан обладающим значительной исторической и культурной ценностью, а их общая ориентировочная стоимость составляет почти 400 миллионов сумов.