Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана в Россию уникальную коллекцию артефактов

На этот раз контрабандист выбрал железнодорожный маршрут — мужчина рассчитывал, что пересечь границу с артефактами по железной дороге будет проще и незаметнее. Однако его планам не суждено было сбыться.
Сотрудники железнодорожного пограничного таможенного поста «Келес» обратили внимание на подозрительное поведение одного из пассажиров поезда, следовавшего из Ташкента в Новосибирск. При тщательном осмотре его ручной клади и сумок были обнаружены 325 древних монет, ювелирные изделия, различные артефакты, гиря и наконечники стрел — всё это он пытался вывести, не декларируя на границе.
Особый интерес вызвала коллекция из 210 монет, охватывающая почти все государства, существовавшие на территории Узбекистана за долгие века его истории. По заключению искусствоведческой экспертизы Агентства по культурному наследию, найденные предметы относятся к периоду от
В соответствии с действующим законодательством, все изъятые культурные ценности на безвозмездной основе передаются государственным музеям и научным учреждениям. В данном случае 325 уникальных исторических предметов были переданы на хранение в фонд музея Центра исламской цивилизации Узбекистана.