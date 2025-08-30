Владимир Зеленский отправился под суд в Новосибирске

Новосибирский районный суд назначил дату начала судебного процесса по делу бывшего начальника отдела списания ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Миниcтeрcтвa oбopoны РФ Алексея Хохлача и командира войсковой части Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Фигурантам инкриминируют ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Хохлач, согласно обвинительному заключению, договорился с Зеленским о демонтаже зданий на территории военного городка в Новосибирском районе, а вывоз строительного мусора с территории должно был осуществить ООО «ГК Шеба». По версии следствия, директор «Шебы» Евгений Шепелев должен был заплатить 1,5 млн рублей за подписание контракта. Тем самым Хохлач пытался помочь своей дочери, у которой имелись грузовые машины и договоренность с Шепелевым. При этом здания, которые предполагалось демонтировать, по документам вообще не существовали.
В сентябре 2024 года Алексей Хохлач организовал личную встречу командира части Зеленского и Евгения Шепелева, в ходе которой последний передал Зеленскому первую часть взятки на сумму 500 тысяч рублей. Оставшиеся средства планировалось отдать уже после завершения работ. Сразу после получения взятки Зеленский и Хохлач были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.
Первое судебное заседание по данному делу назначено на 24 сентября.
Напомним также, о другом крупном деле о взятке, которое сейчас расследуется. Оно связано с клиникой имени Мешалкина.