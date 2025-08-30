Владимир Зеленский отправился под суд в Новосибирске

Хохлач, согласно обвинительному заключению, договорился с Зеленским о демонтаже зданий на территории военного городка в Новосибирском районе, а вывоз строительного мусора с территории должно был осуществить ООО «ГК Шеба». По версии следствия, директор «Шебы» Евгений Шепелев должен был заплатить 1,5 млн рублей за подписание контракта. Тем самым Хохлач пытался помочь своей дочери, у которой имелись грузовые машины и договоренность с Шепелевым. При этом здания, которые предполагалось демонтировать, по документам вообще не существовали.