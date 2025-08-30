Ричмонд
В Якутии медведь насмерть задрал мужчину

Около села Аргахтаах в Якутии на местного жителя напал медведь. Об этом 28 августа сообщил глава Среднеколымского района Иван Лаптев.

В результате нападения хищника мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал граждан быть осторожными, по возможности избегать походов в лес.

— Сообщайте родственникам о своем местонахождении и маршруте передвижения, — написал Лаптев в Telegram-канале.

Житель Приморского края оказался в больнице после нападения медведя в лесу рядом с домом. Пострадавшего удалось стабилизировать, он находится в сознании, сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в Кавалеровскую центральную районную больницу поступил 39-летний житель села Шумное Чугуевского района. На него напал медведь 28 августа, когда мужчина отправился за грибами. Родные доставили его в больницу на личном автомобиле.