Грузовик опрокинулся в результате ДТП на 76-м километре МКАД

На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошла авария с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Движение в районе ДТП затруднено. Перекрыт съезд на МСД. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
29 августа мотоциклист погиб после аварии с легковой машиной на перекрестке в столичном районе Бутово, сообщили в соцсети. Мотоциклист на полном ходу влетел в иномарку. Других подробностей по факту произошедшего не приводится.
Ранее ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 33-го километра МКАД. Движение в районе ДТП было затруднено.