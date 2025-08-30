Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик опрокинулся в результате ДТП на 76-м километре МКАД

На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошла авария с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошла авария с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение в районе ДТП затруднено. Перекрыт съезд на МСД. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

29 августа мотоциклист погиб после аварии с легковой машиной на перекрестке в столичном районе Бутово, сообщили в соцсети. Мотоциклист на полном ходу влетел в иномарку. Других подробностей по факту произошедшего не приводится.

Ранее ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 33-го километра МКАД. Движение в районе ДТП было затруднено.