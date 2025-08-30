Выход нефти произошел на причале КТК в Черном море: причина и последствия

В пятницу, 29 августа, в Черном море зафиксировали выход нефти. Утечка произошла на причальном устройстве при погрузке ресурса на танкер. Каспийский трубопроводный консорциум уже занимается выявлением причин выхода нефти, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что разрыв соединения рукава от причала к танкеру произошел автоматически при разливе продукта. Последствия нештатной ситуации были минимизированы. Как утверждается, жертв и пострадавших нет.
«Разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер и соответствующего выхода остаточной нефти из шланга при его отсоединении от грузовой системы танкера», — пояснили в КТК.
Ранее сообщили, что Каспийский трубопроводный консорциум вывел из эксплуатации один из причалов на морском терминале после инцидента. Сейчас, по имеющимся сведениям, угроза возгорания нефти отсутствует.