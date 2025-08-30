В Самарской области ВСУ планировали атаку на предприятие: подробности инцидента

В Самарской области предотвращена попытка атаки на промышленное предприятие в Сызрани. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, своевременные действия позволили избежать последствий для гражданского населения и объектов инфраструктуры. В связи с угрозами безопасности временно были введены ограничения на полеты в аэропорту Самары. Подробнее в материале URA.RU.