В Самарской области ВСУ планировали атаку на предприятие: подробности инцидента

Атака ВСУ была отражена.

В Самарской области предотвращена попытка атаки на промышленное предприятие в Сызрани. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, своевременные действия позволили избежать последствий для гражданского населения и объектов инфраструктуры. В связи с угрозами безопасности временно были введены ограничения на полеты в аэропорту Самары. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения на полеты в аэропорту Самары.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорт Самары (Курумоч) ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали временно и позже были сняты. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАэропорт Самары на время закрыли.

Атака на промышленное предприятие в Сызрани.

Ранним утром в Сызрани была пресечена попытка ВСУ атаковать промышленное предприятие. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что атака была предотвращена. Он призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, подчеркивая необходимость осмотрительности в условиях повышенной угрозы.