Проклятая гора: альпинист объяснил смерти на пике, где пропала Наговицина

«Я был удивлен, когда Михаил Ишутин умер, там, где лежит сейчас Наговицина. Тогда там вместе была сборная России. Меня очень удивило, что они все разбрелись, спустились раньше Ишутина вниз, и никого, конечно, там не осталось. Хотя теоретически, если бы команда была вся вместе, тогда можно было бы начать спуск Ишутина. Но команда разбрелась, и никого и рядом не оказалось, кроме 2−3 человек, которые ничего сделать не могли», — пояснил собеседник aif.ru.