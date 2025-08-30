Проклятая гора: альпинист объяснил смерти на пике, где пропала Наговицина

На пике Победы в Киргизии, где 12 августа застряла российская альпинистка Наталья Наговицина, за все время погибли 89 человек, при этом общее число восхождений едва превышает 1 тысячу.
Пик Победы признан одним из самых опасных семитысячников в пределах бывшего Советского Союза и входит в топ самых смертоносных вершин планеты.
Кто погиб на пике Победы в августе 2025 года.
В августе 2025 года на пике Победы погибли пять человек, отметил Шатаев.
Первым погибшим оказался 66-летний Николай Тотмянин, капитан сборной команды РФ по альпинизму. Он успешно поднялся на вершину 10 августа, но вскоре почувствовал себя плохо и скончался в больнице от сердечного приступа на следующий день.
Еще двое погибших — иранские альпинисты Марьям Пилехвари и Хассан Машхадиоглу. Они достигли вершины и начали спуск. Во время движения вниз они столкнулись с Натальей Наговициной, которая находилась в трудной ситуации. Вскоре после встречи иранцы погибли. Их тела не нашли.
Находившийся в группе с Наговициной Лука Синигилья также оказался в числе погибших. После оказания помощи пострадавшей женщине он и немец Гюнтер Зигмунд попытались вернуться в лагерь, но Синигилья получил тяжелое обморожение и впоследствии умер от отека мозга.
К погибшим Шатаев отнес и альпинистку Наталью Наговицину, которую пока официально считают пропавшей без вести, так как оценить ее состояние на данный момент не представляется возможным.
В чем причина массовых смертей на пике Победы.
Альпинисты испытывают колоссальную нагрузку при подъеме на пик Победы и другие подобные высоты, пояснил aif.ru cоветский и российский альпинист Владимир Шатаев.
«Кислородное голодание, высота 7 тысяч с лишним метров, 7 500. Из-за этого и физическая нагрузка колоссальная на организм. Климатические условия прежде всего вызывают эти проблемы у альпинистов», — отметил Шатаев.
Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в свою очередь отметил, что на пике Победы маршруты пятой и шестой категории трудности, альпинист для восхождения должен иметь за плечами минимум 5−6 лет подготовки и быть как минимум кандидатом в мастера спорта.
«Для того, чтобы взойти на эти маршруты, спортсмен, который пришел в альпинизм, должен достичь уровня как минимум кандидата в мастера спорта. А это примерно 5−6 лет подготовки. То есть это тренировки, другие восхождения. И вот примерно такой уровень, в принципе, можно считать достаточным для восхождения на подобного типа вершины», — сказал Киселев.
При этом, по словам Шатаева, к коммерческим экспедициям допускают не только опытных альпинистов.
«В коммерческих экспедициях кого уже только нет. И нет никаких опытных альпинистов. Пускают всех, кто заплатил деньги. Как на пик Ленина, Хан-Тенгри, так и на Победу», — добавил он.
У Наговициной, как считают эксперты, было недостаточно опыта.
Застряли в одном месте с разницей в 10 лет.
Наталья Наговицина застряла недалеко от места, где 10 лет назад погиб российский альпинист Михаил Ишутин. По мнению Шатаева, на момент смерти Ишутина можно было спустить вниз, если бы команда не разбрелась.
«Я был удивлен, когда Михаил Ишутин умер, там, где лежит сейчас Наговицина. Тогда там вместе была сборная России. Меня очень удивило, что они все разбрелись, спустились раньше Ишутина вниз, и никого, конечно, там не осталось. Хотя теоретически, если бы команда была вся вместе, тогда можно было бы начать спуск Ишутина. Но команда разбрелась, и никого и рядом не оказалось, кроме 2−3 человек, которые ничего сделать не могли», — пояснил собеседник aif.ru.
Ишутин совершил более 400 восхождений, трижды покорял пик Победы и погиб на обратном пути после последнего из этих восхождений. Причиной смерти называют остановку сердца.
Недалеко от Наговициной и Мишутина есть еще два тела.
На высоте 7 тысяч метров лежат тела Илико Габлиани из Грузии и Владимира Художина из Челябинска, отметил Шатаев.
Альпинист Илико Габлиани из Тбилиси погиб во время холодной ночевки на пике Победы 28 августа 1961 года. Переохлаждение организма оказалось непосильным для 44-летнего мужчины.
Альпинисты уложили тело Габлиани в снег на высоте 7000 метров под скалой «Обелиск» и обложили его камнями. Многочисленные экспедиции так и не смогли эвакуировать тело погибшего.
Там же остается тело альпиниста Художина. Ему на момент смерти в 1970 году было 30 лет. Причиной стала сердечная недостаточность.
Удавалось ли кого-то спустить с высоты.
По словам руководителя базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, с пика Победы ещё никому не удавалось спастись. Прецедентов вызволения людей с высоты 7 тысяч метров в мире не было.
«Эвакуация Наговициной с той высоты невозможна, нет спортсменов с соответствующей квалификацией, которые могли бы это сделать», — объяснил aif.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
Однако тех, кто погибал ниже, спускать удавалось. Например, в 2006 году при спуске на высоте 6700 метров от сердечной недостаточности умер гражданин Казахстана Данияр Муканов, спустить его удалось только в августе 2007 года.
При этом тела некоторых альпинистов не удалось найти до сих пор. Так, в 2012 году вниз с высоты около 7100 метров сорвалась альпинистка Дарья Яшина, ее тело не обнаружено. В 2011 году в горах пропал Павел Трофимов, в последний раз его видели на высоте 5300 метров.