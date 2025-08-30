Не вынесли: родные погибшего бойца СВО из Забайкалья умирают друг за другом

Череда смертей потрясла жителей города Балей Забайкальского края. В одной семье друг за другом умерли два брата, один из которых погиб на СВО, и их мать.
Почему умерли члены семьи, какое пророческое фото опубликовал один из умерших братьев и чем жене старшего сына запомнился последний разговор с мужем — в материале aif.ru.
Мать умерла на могиле, сын — после ее похорон.
Семья из Забайкалья ничем не отличалась от соседей. Папа, мама и четверо сыновей часто проводили время вместе, помогали друг другу, делились сокровенным.
Но в середине лета стало известно, что один из сыновей — средний — погиб на СВО. Семья тяжело переживала потерю, особенно мама. Она часто приходила на могилу 23-летнего сына и сидела там.
В один из дней сотрудники кладбища обнаружили только ее бездыханное тело. Женщину похоронили 26 августа.
После церемонии прощания старший сын почувствовал себя плохо. 28-летний мужчина остался у родственников, но с каждым часом ему становилось все хуже. Позже стало известно, что у него обострилась язва. Врачи не успели его спасти.
Похороны Евгения пройдут 30 августа. В семье остались отец-инвалид и двое сыновей-подростков, у самого Евгения — жена и двое детей.
Жена осталась с двумя детьми на руках.
Вдова 28-летнего мужчины, которую тоже зовут Евгения, осталась с двумя детьми — 9-летней дочкой и 8-летним сыном.
«Мне сейчас очень тяжело, я потеряла любимого человека, с которым прожила 10 лет. Дети еще ходят в школу. У нас дочь Ксения, ей девять лет, и сын Михаил — восемь лет. Они уже знают, что папа умер, но они не сильно подавлены. Мне тяжелее, но нужно держаться ради детей», — рассказала Евгения в беседе с aif.ru.
Супруга рассказала, что ее муж всегда тепло относился к своей семье, дружил с братьями и помогал матери. Он же стал для последней опорой после смерти первого сына.
«Он и его семья были сильно подавлены еще после смерти брата, переживали очень тяжело», — добавила девушка.
Евгения рассказала, что последний раз они с супругом общались по видеосвязи во время похорон его матери.
«Я не ездила на похороны его мамы, осталась с детьми. Супруг поехал, мы с ним общались по видеосвязи. Я старалась не спрашивать, как все прошло, ему и так было тяжело», — сказала она.
Предчувствовал трагедию.
28-летний Евгений словно предчувствовал надвигающуюся беду еще за год до трагедии.
На своей странице в социальных сетях, среди прочих обычных фотографий, он опубликовал кадр с улетающими в небо птицами.
Мужская рука внизу снимка словно пытается дотянуться до улетающих птиц.
Пользователи Сети посчитали эту фотографию пророческой. Словно сам Евгений пытается дотянуться до умерших брата и матери — и дотягивается.
Снимок Евгений опубликовал ровно за год до череды смертей — в августе 2024 года.
