Не вынесли: родные погибшего бойца СВО из Забайкалья умирают друг за другом

«Мне сейчас очень тяжело, я потеряла любимого человека, с которым прожила 10 лет. Дети еще ходят в школу. У нас дочь Ксения, ей девять лет, и сын Михаил — восемь лет. Они уже знают, что папа умер, но они не сильно подавлены. Мне тяжелее, но нужно держаться ради детей», — рассказала Евгения в беседе с aif.ru.