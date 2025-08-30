Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Незаконные захоронения проводили на землях лесного фонда в Иркутской области

Ущерб оценивается в сумму свыше 96 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Иркутского района провела проверку соблюдения земельного и лесного законодательства и выявила факты незаконного захоронения умерших на землях лесного фонда. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

— Установлено, что ритуальными организациями в нарушение порядка погребения и похоронного дела, установленного законодательством, принципа целевого использования земель производилось захоронение умерших за пределами официально установленных границ Смоленского и Марковского кладбищ Иркутского района на землях лесного фонда, — говорят в ведомстве.

По данным регионального министерства лесного комплекса, незаконные захоронения привели к причинению вреда лесам на площади более 124 тысяч квадратных метров. Ущерб, оценивается в сумму свыше 96 миллионов рублей.

Материалы проверки были направлены в полицию, которая завела уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Иркутского района.