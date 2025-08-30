Незаконные захоронения проводили на землях лесного фонда в Иркутской области

Прокуратура Иркутского района провела проверку соблюдения земельного и лесного законодательства и выявила факты незаконного захоронения умерших на землях лесного фонда. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.
— Установлено, что ритуальными организациями в нарушение порядка погребения и похоронного дела, установленного законодательством, принципа целевого использования земель производилось захоронение умерших за пределами официально установленных границ Смоленского и Марковского кладбищ Иркутского района на землях лесного фонда, — говорят в ведомстве.
По данным регионального министерства лесного комплекса, незаконные захоронения привели к причинению вреда лесам на площади более 124 тысяч квадратных метров. Ущерб, оценивается в сумму свыше 96 миллионов рублей.
Материалы проверки были направлены в полицию, которая завела уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Иркутского района.