Незаконные захоронения проводили на землях лесного фонда в Иркутской области

— Установлено, что ритуальными организациями в нарушение порядка погребения и похоронного дела, установленного законодательством, принципа целевого использования земель производилось захоронение умерших за пределами официально установленных границ Смоленского и Марковского кладбищ Иркутского района на землях лесного фонда, — говорят в ведомстве.