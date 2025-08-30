Пожар на НПЗ в Краснодарском крае, срыв нападения ВСУ на предприятие в Сызрани: карта атак БПЛА 30 августа

Территория Кубани подверглась атаке украинских БПЛА. В Краснодарском крае работала система ПВО. Фрагменты уничтоженных дронов упали на НПЗ в Краснодаре. На предприятии загорелась технологическая установка. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, а все сотрудники завода были оперативно эвакуированы. В регионе ночью был введен режим беспилотной опасности, а также временно не работал аэропорт Сочи. К утру все ограничения были сняты.