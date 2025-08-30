Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

А ранее на Камчатке произошли два землетрясения. Эпицентр первого толчка магнитудой 5,5 располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского, второй с магнитудой 5,2 — в 96 километрах столицы региона. Их очаг залегал на глубине от 42,6 до 46 км.