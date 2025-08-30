Ричмонд
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Источник: Life.ru

Сейсмолог уточнила, что толчок произошёл в 9:58 по местному времени (1:58 мск). Эпицентр находился в 94 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 25 километров. По данным станции, местные жители могли ощутить колебания до 3 баллов. Опасности цунами не зафиксировано.

А ранее на Камчатке произошли два землетрясения. Эпицентр первого толчка магнитудой 5,5 располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского, второй с магнитудой 5,2 — в 96 километрах столицы региона. Их очаг залегал на глубине от 42,6 до 46 км.