Один человек пострадал из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Адыгее

Беспилотники ВСУ атакуют город Сызрань в Самарской области, написал 30 августа Telegram-канал Shot. Местные рассказали, что проснулись от громких взрывов около 04:00. Было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий.