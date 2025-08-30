Один человек пострадал из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Адыгее

Несколько частных домов и производственный цех повреждены из-за падения обломков украинских беспилотников в Адыгее, пострадал один человек. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
— В результате падения обломков вражеских дронов в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домов. Известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медпомощь. Также поврежден один производственный цех, — написал он в Telegram-канале.
На месте работают представители экстренных служб.
В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека. Об этом 29 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотники ВСУ атакуют город Сызрань в Самарской области, написал 30 августа Telegram-канал Shot. Местные рассказали, что проснулись от громких взрывов около 04:00. Было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий.