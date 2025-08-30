Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

Криптовалюту на 21,4 миллиона рублей украли у мужчины в центре столицы. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в правоохранительных органах.

Криптовалюту на 21,4 миллиона рублей украли у мужчины в центре столицы. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный похитил у него в обменном пункте электронной валюты в центре города криптовалюту.

— По предварительным данным, ущерб превысил 21,4 миллиона рублей, — уточнил собеседник РИА Новости.

В феврале полиция задержала в Москве подозреваемого в краже устройств для майнинга криптовалюты стоимостью пять миллионов рублей. Предварительно, один из злоумышленников разбил окно здания на Краснобогатырской улице, пробрался в офис и передал соучастнику пять коробок с устройствами, цена которых составляет пять миллионов рублей.

Ранее суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, который нанял людей для кражи соседской собаки и вымогал за ее возврат биткоин.