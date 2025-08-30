В центре Москвы у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

В феврале полиция задержала в Москве подозреваемого в краже устройств для майнинга криптовалюты стоимостью пять миллионов рублей. Предварительно, один из злоумышленников разбил окно здания на Краснобогатырской улице, пробрался в офис и передал соучастнику пять коробок с устройствами, цена которых составляет пять миллионов рублей.