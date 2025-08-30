В центре Москвы у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

Криптовалюту на 21,4 миллиона рублей украли у мужчины в центре столицы. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в правоохранительных органах.
В полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный похитил у него в обменном пункте электронной валюты в центре города криптовалюту.
— По предварительным данным, ущерб превысил 21,4 миллиона рублей, — уточнил собеседник РИА Новости.
В феврале полиция задержала в Москве подозреваемого в краже устройств для майнинга криптовалюты стоимостью пять миллионов рублей. Предварительно, один из злоумышленников разбил окно здания на Краснобогатырской улице, пробрался в офис и передал соучастнику пять коробок с устройствами, цена которых составляет пять миллионов рублей.
Ранее суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, который нанял людей для кражи соседской собаки и вымогал за ее возврат биткоин.