Кумпилов: из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек

В Адыгее в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов были повреждены несколько частных домов и производственный цех. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошёл в Тахтамукайском районе. Пострадал один местный житель из посёлка Яблоновский, которому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые оценивают масштаб повреждений и оказывают помощь пострадавшим жителям.
Ранее в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.