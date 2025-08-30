Ричмонд
Кумпилов: из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Источник: АиФ

В Адыгее в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов были повреждены несколько частных домов и производственный цех. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошёл в Тахтамукайском районе. Пострадал один местный житель из посёлка Яблоновский, которому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые оценивают масштаб повреждений и оказывают помощь пострадавшим жителям.

Ранее в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.

