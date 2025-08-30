В Москве у мужчины украли криптовалюты на 21,4 миллиона рублей

Отдельно сообщается о другом инциденте с криптовалютой — в Биробиджане правоохранители расследуют мошенничество, жертвой которого стала 20-летняя местная жительница. По данным УМВД по Еврейской автономной области, девушка получила через мессенджер сообщение от лица, представившегося владельцем криптовалютной компании, с уведомлением о выигрыше 200 тысяч рублей. Для «активации перевода» от нее потребовали перевести различные суммы на указанные счета. Доверившись мошенникам, она переводила деньги под предлогом «подтверждения получателя», «разблокировки счета» и увеличения выигрыша до 450 тысяч рублей. Общий ущерб составил 118 356 рублей (примерно 1,3 тысячи долларов).