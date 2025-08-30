Кумпилов: В Адыгее повреждены дома и предприятие из-за падения обломков БПЛА

По предварительным данным, пострадал один человек — житель посёлка Яблоновский. Ему оказана необходимая медицинская помощь.
«В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Также поврежден один производственный цех», — заявил Кумпилов.
На месте происшествия работают глава района Аскер Савв, глава поселения Заурдин Атажахов, а также представители экстренных служб.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Сызрань в Самарской области. По словам очевидцев, около четырёх часов утра прогремели громкие взрывы. Предварительно, сработали силы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) начался пожар из-за падения обломков БПЛА. В результате происшествия получила повреждения одна из технологических установок. По предварительным данным, никто не пострадал, сотрудники НПЗ были эвакуированы.