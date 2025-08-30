В районе Часова Яра заметили польских боевиков

Ранее, по данным силовых структур, в боях за Часов Яр участвовали в основном бойцы из Латинской Америки, однако их присутствие было недолгим из-за тяжелых боев и больших потерь. После освобождения города украинская сторона перебросила сюда наиболее боеспособные силы, включая иностранных наемников.