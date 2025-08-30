Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе», — уточнил Слюсарь.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Сызрань посредством беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и столбе дыма, который поднимался над одним из городских предприятий. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что расчёты ПВО предотвратили атаку на промышленный объект в городе.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше