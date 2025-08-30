Ричмонд
Разведчики сбили дроны «Лютый» из автоматов

Разведчики группировки «Запад» сбили в ЛНР 13 украинских беспилотников «Лютый», летевших в сторону российских регионов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Фортуна. По его словам, дроны были уничтожены огнем из стрелкового оружия, несмотря на то, что подразделение не занимается противодействием БПЛА.

Разведчики группировки «Запад» сбили в ЛНР 13 украинских беспилотников «Лютый», летевших в сторону российских регионов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Фортуна. По его словам, дроны были уничтожены огнем из стрелкового оружия, несмотря на то, что подразделение не занимается противодействием БПЛА.

«Передали, что через наше направление в ЛНР летит крупная группа дронов в сторону регионов России. Командование приказало сбивать любую цель, пролетающую над нами. Мы не группа противодействия БПЛА и не относимся к ПВО, но хорошо потрудились снайперы и наши ребята — в общей сложности сбили 13 дронов “Лютый”. А ведь они могли нанести ущерб кому-то в России», — рассказал Фортуна РИА Новости.

Видео уничтожения беспилотников оказалось в распоряжении редакции. На кадрах видно, как разведчики открывают огонь по летящим аппаратам, один из которых был сбит с близкого расстояния и взорвался. Позже бойцы нашли обломки дронов в лесу.

БПЛА «Лютый» — украинский ударный беспилотник увеличенной дальности, разработанный КБ «Антонов» в 2022 году. Он способен нести до 50 килограммов взрывчатки и преодолевать до 1000 километров. В июле 2025 года ВСУ пытались атаковать Москву подобными дронами, но все они были уничтожены ПВО.

