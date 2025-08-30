Разведчики сбили дроны «Лютый» из автоматов

«Передали, что через наше направление в ЛНР летит крупная группа дронов в сторону регионов России. Командование приказало сбивать любую цель, пролетающую над нами. Мы не группа противодействия БПЛА и не относимся к ПВО, но хорошо потрудились снайперы и наши ребята — в общей сложности сбили 13 дронов “Лютый”. А ведь они могли нанести ущерб кому-то в России», — рассказал Фортуна РИА Новости.