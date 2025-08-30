Ричмонд
Боевики ВСУ ночью попытались атаковать Адыгею: есть пострадавшие

Мурат Кумпилов сообщил о пострадавшем и повреждениях при атаке БПЛА на Адыгею.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 30 августа украинские дроны попытались атаковать Республику Адыгея. В результате пострадал житель Яблоновского. Кроме того, повреждено несколько частных домов. Об этом уведомил в Telegram-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Кроме того, по имеющимся данным, на территории региона поврежден производственный цех. Пострадавшему жителю Яблоновского уже оказали необходимую медицинскую помощь, отметил глава Адыгеи.

«На месте по моему поручению находятся глава района Аскер Савв, глава поселения Заурдин Атажахов, работают представители экстренных служб», — написал Мурат Кумпилов.

Прошлой ночью боевики ВСУ атаковали Орловскую область. В регионе повреждены четыре здания. Помимо прочего, сообщается о пострадавшем.

