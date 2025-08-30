Ричмонд
Несколько украинских дронов сбили над Смоленской областью

Два украинских беспилотника были сбиты над Смоленской областью 30 августа. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, жертв и разрушений нет.

ВСУ попытались атаковать Смоленскую область двумя БПЛА.

«Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты 2 украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он попросил жителей не приближаться к обломкам дронов и немедленно сообщать о них по номеру 112.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атакуют юг и другие регионы России, закрываются аэропорты. Онлайн-трансляция.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов, включая Курскую, Белгородскую, Херсонскую области, а также Ставропольский край. В Краснодаре падение обломков дрона привело к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе, площадь пожара составила около 300 квадратных метров, пострадавших нет. В Сызрани предотвращена атака на промышленное предприятие. В Ростовской области пострадали пять районов. В Адыгее повреждены частные дома и производственный цех, один человек получил медицинскую помощь, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
