Стали известны подробности задержания налетчика-велосипедиста, ограбившего банк в Новосибирске

Всего грабитель забрал у кассира 7 млн рублей, после чего попытался скрыться на велосипеде. Однако в этот момент он попался на глаза сотруднику уголовного розыска, который на тот момент не был при исполнении, поскольку находился в отпуске. Тем не менее он обратил внимание на «подозрительного гражданина» проследил за ним и вызвал на подмогу сотрудников ППС. Заметив людей в форме, подозреваемый попытался сбежать, но его задержали. Деньги все еще были при нем.