Стали известны подробности задержания налетчика-велосипедиста, ограбившего банк в Новосибирске

Велограбитель в Новосибирске, напавший на банк с пистолетом, при выходе из здания случайно столкнулся с полицейским.
Мужчина в маске с пистолетом ворвался в офис «Кузнецкбизнесбанк» на улице Ватутина. Это произошло 22 августа.
«Зашел мужчина в маске с пистолетом с глушителем, направил пистолет на нас и сказал: “Встаем и отдаем деньги”» — вспоминает сотрудница банка.
Всего грабитель забрал у кассира 7 млн рублей, после чего попытался скрыться на велосипеде. Однако в этот момент он попался на глаза сотруднику уголовного розыска, который на тот момент не был при исполнении, поскольку находился в отпуске. Тем не менее он обратил внимание на «подозрительного гражданина» проследил за ним и вызвал на подмогу сотрудников ППС. Заметив людей в форме, подозреваемый попытался сбежать, но его задержали. Деньги все еще были при нем.
Сейчас расследование еще продолжается. По версии МВД, задержанный может быть причастен и к другим ограблениям, совершенным при похожих обстоятельствах.