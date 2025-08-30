В Уфе при пожаре погиб 88-летний пенсионер, спасены 15 человек

В Уфе на улице Караидельской произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погиб 88-летний мужчина. Огнеборцы спасли 15 человек, включая четверых детей, еще 35 жильцов эвакуировались самостоятельно.
Как сообщают в МЧС по РБ, пожар на площади 20 квадратных метров ликвидирован силами 33 пожарных и 10 единиц техники. Две женщины 88 и 65 лет с отравлением продуктами горения госпитализированы в больницу.
Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России и оперативно-следственная группа.