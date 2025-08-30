Ричмонд
В Сызрани пресечена попытка атаки на промышленное предприятие

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки ВСУ на промпредприятие в Сызрани.

Источник: Аргументы и факты

В Сызрани Самарской области пресечена попытка атаки на промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале во ВКонтакте.

По его словам, рано утром 30 августа ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани. Атака была пресечена.

В пяти районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА.

В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе после падения обломков дрона, которые повредили одну из технологических установок.

В Адыгее из-за падения обломков БПЛА пострадал человек.

