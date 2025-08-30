В Армении призвали возбудить дело против Пашиняна

Зурабян заявил, что Пашинян злоупотребляет должностными полномочиями.
Генеральная прокуратура Армении должна возбудить уголовное дело против премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за его публичного заявления «Правительство — это я». С таким требованием выступил заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
«В словах премьера республики есть признаки “злоупотребления должностными или служебными полномочиями”», — заявил Зурабян. Его слова приводит telegram-канал радио Sputnik Ближнее зарубежье.
Инцидент произошел после того, как Пашинян в ходе брифинга резко отреагировал на альтернативную позицию, озвученную Офисом представителя Армении по международным правовым вопросам при правительстве. Премьер-министр пригрозил уволить чиновника, если тот не подаст заявление об уходе, подчеркнув, что в правительстве не должно быть тех, чья позиция расходится с его мнением.