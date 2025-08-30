Гендиректора «Башспирта» арестовали за убытки в 103 млн рублей

Генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает Следком РБ. По версии следствия, он не расторг заведомо невыгодные договоры аренды объектов культурного наследия в Уфе, что причинило компании ущерб в 103 млн рублей.
Договоры были заключены предыдущим руководством без конкурсных процедур и экономического обоснования. Новый гендиректор, занявший пост в августе 2022 года, сохранил эти соглашения, что привело к многомиллионным убыткам с августа 2022 по декабрь 2024 года.
Ранее в отношении бывшего руководства «Башспирта» уже был вынесен обвинительный приговор за аналогичные преступления. Проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов, следствие по их делу продолжается.