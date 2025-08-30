Ричмонд
В деревне Куда от удара молнии загорелась баня

29 августа в деревне Куда произошел пожар из-за удара молнии.

Источник: МЧС РФ

На улице Заречной от грозового разряда загорелась кровля бани. Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям, создавая угрозу для окружающих строений. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— На момент прибытия кровля была охвачена огнем. Существовала угроза распространения пламени, — рассказывают в ведомстве.

Жители соседнего участка, ставшие свидетелями происшествия, немедленно вызвали пожарных. Благодаря оперативным действиям спасателей, пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 84 квадратных метра. В тушении участвовали шесть специалистов и две единицы техники. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Этот инцидент напоминает о важности соблюдения мер предосторожности во время грозы. МЧС России рекомендует: установить в строениях молниеприемники для защиты от разрядов, закрыть окна, двери и дымоходы, чтобы предотвратить попадание искр внутрь помещений. Не топить печь во время грозы, так как дым обладает высокой электропроводностью. Отойти от окон, чтобы избежать травм от осколков стекла. Выключить все электроприборы и воздержаться от использования телефона, так как он может стать проводником электричества.