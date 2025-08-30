В деревне Куда от удара молнии загорелась баня

Этот инцидент напоминает о важности соблюдения мер предосторожности во время грозы. МЧС России рекомендует: установить в строениях молниеприемники для защиты от разрядов, закрыть окна, двери и дымоходы, чтобы предотвратить попадание искр внутрь помещений. Не топить печь во время грозы, так как дым обладает высокой электропроводностью. Отойти от окон, чтобы избежать травм от осколков стекла. Выключить все электроприборы и воздержаться от использования телефона, так как он может стать проводником электричества.