В ДТП на трассе в Волгоградской области погиб подросток, трое пострадали

На место происшествия для координации действий правоохранителей выехала и.о. прокурора Киквидзенского района Наталья Никитенко.
Как сообщили в волгоградской прокуратуре, в минувшую пятницу около 20.00 на 1-м км трассы Алонцево — Преображенская 25-летний водитель машины «Лифан» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП на месте погиб 17-летний пассажир. Ехавших в машине в качестве пассажиров девушек 17 и 15 лет и 16-летнего подростка доставили в медучреждение.
Законность принятого по итогам проверки решения будет проверена прокуратурой.