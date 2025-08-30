Ричмонд
В ДТП на трассе в Волгоградской области погиб подросток, трое пострадали

Смертельная авария произошла накануне вечером в Киквидзенском районе. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следователями по факту ДТП.

Источник: прокуратура Волгоградской области

На место происшествия для координации действий правоохранителей выехала и.о. прокурора Киквидзенского района Наталья Никитенко.

Как сообщили в волгоградской прокуратуре, в минувшую пятницу около 20.00 на 1-м км трассы Алонцево — Преображенская 25-летний водитель машины «Лифан» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП на месте погиб 17-летний пассажир. Ехавших в машине в качестве пассажиров девушек 17 и 15 лет и 16-летнего подростка доставили в медучреждение.

Законность принятого по итогам проверки решения будет проверена прокуратурой.