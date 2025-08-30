В ДТП на трассе в Волгоградской области погиб подросток, трое пострадали

Как сообщили в волгоградской прокуратуре, в минувшую пятницу около 20.00 на 1-м км трассы Алонцево — Преображенская 25-летний водитель машины «Лифан» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.