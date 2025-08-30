Средства ПВО за ночь перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в субботу, 30 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России (МО РФ).
— В течение прошедшей ночи в период с 21:00 по московскому времени 29 августа 2025 года до 7:00 по московскому времени 30 августа 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — 30, еще 15 нейтрализованы над Крымом, 13 — над Ростовской областью и 11 — в небе Краснодарского края. Кроме того, пять аппаратов перехвачены в Брянской области и четыре — в Белгородской.
Также российские военные ликвидировали два беспилотника над Смоленской областью, два — над Калужской, два — над Тверской. По одному дрону было уничтожено над Тульской и Курской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
В эту же ночь пожар произошел на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков украинского беспилотника повреждена одна из технологических установок.