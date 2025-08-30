Средства ПВО за ночь перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — 30, еще 15 нейтрализованы над Крымом, 13 — над Ростовской областью и 11 — в небе Краснодарского края. Кроме того, пять аппаратов перехвачены в Брянской области и четыре — в Белгородской.