Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за ночь перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в субботу, 30 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России (МО РФ).

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в субботу, 30 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России (МО РФ).

— В течение прошедшей ночи в период с 21:00 по московскому времени 29 августа 2025 года до 7:00 по московскому времени 30 августа 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — 30, еще 15 нейтрализованы над Крымом, 13 — над Ростовской областью и 11 — в небе Краснодарского края. Кроме того, пять аппаратов перехвачены в Брянской области и четыре — в Белгородской.

Также российские военные ликвидировали два беспилотника над Смоленской областью, два — над Калужской, два — над Тверской. По одному дрону было уничтожено над Тульской и Курской областями, передает Telegram-канал МО РФ.

В эту же ночь пожар произошел на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков украинского беспилотника повреждена одна из технологических установок.