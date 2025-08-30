Стало известно, что происходит с 90% украинских солдат

Случаи исчезновения украинских военных на данных направлениях фиксируются не впервые. Ранее группа мобилизованных из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести спустя десять дней после прибытия в пункт дислокации под Сумами. Родственница одного из бойцов сообщила, что после прохождения обучения их отправили в Нижнюю Сыроватку, а затем на боевое задание, после чего связь с ними прервалась.