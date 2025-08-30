Ричмонд
Стало известно, что происходит с 90% украинских солдат

«В 90% случаев такие командировки заканчиваются для них статусом “пропал без вести” и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — заявил источник ТАСС. В ведомстве пояснили, что после таких переводов почти невозможно установить, в каком подразделении искать пропавших военных.

Случаи исчезновения украинских военных на данных направлениях фиксируются не впервые. Ранее группа мобилизованных из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести спустя десять дней после прибытия в пункт дислокации под Сумами. Родственница одного из бойцов сообщила, что после прохождения обучения их отправили в Нижнюю Сыроватку, а затем на боевое задание, после чего связь с ними прервалась.