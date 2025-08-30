В Иркутской области устранили несколько аварий на объектах ЖКХ за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло несколько аварийных отключений электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Все неполадки были оперативно устранены, и электроснабжение восстановлено. Об этом КП-Иркутск сообщают власти области.
— В Усольском районе отключение произошло в населенных пунктах Борисова, Раздолье, Целоты и Б. Черемшанка произошло аварийное отключение из-за повреждения изолятора. Электроснабжение успешно восстановлено, — рассказывают власти.
В Усолье-Сибирском на подстанции «Вокзальная» произошло аварийное отключение. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение.
В Иркутском районе в селе Смоленщина отключение произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Электроснабжение восстановлено.
Ангарский городской округ: Ячейка № 34 на подстанции-4 была отключена из-за аварии. Проблема устранена. Куйтунский район — в селе Карымск произошло отключение из-за попадания дождевой воды в трансформаторную подстанцию. Электроснабжение восстановлено. Зима: в городе произошло отключение из-за повреждения КЛ-10кВ. Электроснабжение восстановлено. Аларский район: в селах Аляты, Халты и Чухлинская произошло отключение электроснабжения. Проблема устранена.
Крупных аварий на сетях водоснабжения за сутки не зафиксировано.