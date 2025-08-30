В Иркутской области устранили несколько аварий на объектах ЖКХ за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло несколько аварийных отключений электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Все неполадки были оперативно устранены, и электроснабжение восстановлено. Об этом КП-Иркутск сообщают власти области.