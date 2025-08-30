Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — 30 — сбили над акваторией Чёрного моря, 15 БПЛА уничтожили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Кубанью. Пять дронов перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской областью. По два БПЛА были сбиты над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.

Ранее в Сызрани местные жители наблюдали столб дыма после атаки Вооружённых сил Украины. По словам очевидцев, около четырёх часов утра прогремели громкие взрывы. После череды хлопков жители заметили столб дыма, поднимающийся в районе одного из городских предприятий. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани пресекли атаку дронов ВСУ на завод.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше