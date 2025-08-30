В Адыгее при атаке дронов ВСУ пострадал человек

В Адыгее силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов повредили несколько частных домов и ранили местного жителя, сообщил глава региона Марат Кумпилов.
По его данным, атака была отражена в Тахтамукайском районе.
«На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.
Руководитель Адыгеи добавил, что также в результате падения обломков повреждения получил производственный цен.
На месте происшествия находятся глава района Аскер Савв, глава поселения Заурдин Атажанов и представители экстренных служб.
Ранее из-за обломков сбитых беспилотников на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.
