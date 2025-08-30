ВСУ пытались атаковать десять российских регионов

Силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ над акваторией Черного моря.
В ночь на 30 августа украинские военные попытались атаковать десять российских регионов с помощью беспилотников. Все 86 дронов были уничтожены средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 21.00 мск 29 августа до 7.00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Наибольшее число БПЛА сбито над акваторией Черного моря (30) и Крымом (15).
Остальные дроны перехвачены в Ростовской области (13), Краснодарском крае (11), Брянской (пять), Белгородской (четыре), а также в Смоленской, Калужской, Тверской (по два), Тульской и Курской областях (по одному). В ведомстве уточнили, что система противовоздушной обороны сработала штатно. Там подчеркнули, что угрозы для гражданских объектов нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Краснодаре из-за падения обломков дрона произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе площадью около 300 квадратных метров, обошлось без пострадавших. В Сызрани (Самарская область) сорвана атака на промышленный объект. В Ростовской области повреждены пять районов, в Адыгее — частные дома и производственный цех, один человек получил медицинскую помощь. Над Смоленской областью сбиты два беспилотника, жертв и разрушений нет, передает «Царьград».