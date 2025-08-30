Ричмонд
«Он живой!»: у ночного бара в центре Красноярска произошла серьезная драка

Сотрудники полиции проверяют информацию о драке в ночном клубе Красноярска.

Полиция проверяет информацию о драке в ночном клубе Красноярска.

Как рассказали очевидцы ЧП в соцетях, этим утром у одного из ночных развлекательных заведений в Центральном районе Красноярска (предположительно, около бара «Че почем») произошла драка между двумя мужчинами.

Судя по кадрам, очевидцы произошедшего пытаются разнять дерущихся. При этом в соцсетях заявили, что одного из мужчин «якобы убили». Однако впоследствии его удалось привести в чувство.

В полиции заявили, что к ним сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Также отсутствуют сообщения о пострадавших из медицинских учреждений. Сейчас полицейские зарегистрировали информацию и проверяют все обстоятельства произошедшего.