«Он живой!»: у ночного бара в центре Красноярска произошла серьезная драка

Полиция проверяет информацию о драке в ночном клубе Красноярска.
Как рассказали очевидцы ЧП в соцетях, этим утром у одного из ночных развлекательных заведений в Центральном районе Красноярска (предположительно, около бара «Че почем») произошла драка между двумя мужчинами.
Судя по кадрам, очевидцы произошедшего пытаются разнять дерущихся. При этом в соцсетях заявили, что одного из мужчин «якобы убили». Однако впоследствии его удалось привести в чувство.
В полиции заявили, что к ним сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Также отсутствуют сообщения о пострадавших из медицинских учреждений. Сейчас полицейские зарегистрировали информацию и проверяют все обстоятельства произошедшего.