Пожар начался на предприятии в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ

Как сообщило Минобороны России, атаке в ночь на 30 августа подвергся не только Краснодарский край. Всего российские средства ПВО уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников над территорией страны. Из них 30 БПЛА — над акваторией Черного моря, 15 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Тверской области, один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Курской области.