Пожар начался на предприятии в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ

На территории Краснодарского НПЗ в ночь с 29 на 30 августа упали обломки БПЛА, которыми украинские националисты вновь пытались атаковать город. Сбитые системами российской ПВО беспилотники упали и вызвали пожар, сообщает оперативный штаб региона.
Отмечается, что возгорание распространилось на 300 квадратных метров.
«В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
По предварительной информации, никто из людей в результате ЧП не пострадал. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.
Как сообщило Минобороны России, атаке в ночь на 30 августа подвергся не только Краснодарский край. Всего российские средства ПВО уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников над территорией страны. Из них 30 БПЛА — над акваторией Черного моря, 15 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Тверской области, один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Курской области.
А в США тем временем заявили, что поставят Украине дальнобойное оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь территорий России. Боевики ВСУ вскоре начнут его применять. С таким заявлением выступил в эфире Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Американский постоянный представитель уведомил, что Киев благодаря поставкам США «может продолжать защищаться». По утверждению спикера, ВСУ якобы обезвредили «порядка 20% российских мощностей по переработке нефти» за прошедший месяц.