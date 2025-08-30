Подростка из Красноярского края внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за пожертвование призовых СВО*

14-летний житель Красноярского края был включен в базу данных украинского сайта «Миротворца»*, признанного в России экстремистским. Как сообщает ТАСС, личные данные подростка опубликовали 26 августа после того, как он перечислил свои призовые деньги за победу в турнире по вольной борьбе на нужды специальной военной операции.
Владельцы ресурса обвинили подростка в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Это не первый случай, когда в данный список попадают жители Красноярского края — в 2023 году в базу была внесена депутат Законодательного собрания региона Елена Пензина за поддержку СВО.
*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен на территории Российской Федерации.