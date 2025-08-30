Ричмонд
«Поезда здоровья» в сентябре бесплатно обследуют жителей 17 сел Башкирии

В начале сентября «поезда здоровья» обследуют жителей 17 сел и деревень Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В первые дни сентября мобильные медицинские комплексы продолжат работу в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион». Согласно графику, опубликованному Министерством здравоохранения Башкирии, с 1 по 7 сентября передвижные диагностические центры посетят семнадцать населенных пунктов в различных районах республики.

Маршрут охватит села и деревни Хайбуллинского, Салаватского, Мишкинского, Бирского, Давлекановского, Шаранского, Федоровского, Зианчуринского и Уфимского районов. В каждом населенном пункте медицинские бригады будут работать от одного до нескольких дней, обеспечивая жителям отдаленных территорий доступ к современным методам диагностики.

Для прохождения обследования в передвижных комплексах не требуется предварительная запись. Жителям достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.