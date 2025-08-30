Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лобовая авария в Тыве унесла жизни двух человек

Два человека погибли в результате страшного ДТП в республике Тыва.

Два человека погибли в результате страшного ДТП в республике Тыва. Шестеро человек пострадали, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авария произошла сегодня утром на 840-м километре федеральной трассы Р-257. Столкнулись два легковых автомобиля. Погибли двое, пострадали шестеро человек, в том числе несовершеннолетий. На место трагедии выехали тувинские спасатели. Им пришлось деблокировать пострадавших из покореженных машин.

Все обстоятельства и причин ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Виновников аварии устанавливают. Травмированных людей госпитализировали в больницу. Им оказывают медицинскую помощь.

Читайте также: В центре Москвы у мужчины украли криптовалюту на более чем 21 миллион рублей.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.