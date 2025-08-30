Лобовая авария в Тыве унесла жизни двух человек

Авария произошла сегодня утром на 840-м километре федеральной трассы Р-257. Столкнулись два легковых автомобиля. Погибли двое, пострадали шестеро человек, в том числе несовершеннолетий. На место трагедии выехали тувинские спасатели. Им пришлось деблокировать пострадавших из покореженных машин.