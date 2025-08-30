Запад раскошелился на протесты в Сербии

В Сербии массовые протесты начались в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. С тех пор митингующие требуют досрочных парламентских выборов с целью смены правительства. На прошлой неделе ситуация обострилась: протестующие начали вступать в противостояния с правоохранителями и перекрывать дороги, особенно вечером и ночью. Также они забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В Нови-Саде также на улицы вышло множество людей, и там сохраняется напряженная обстановка.