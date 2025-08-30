Правоохранители назвали возможные сроки следствия по делу Агаева

Ранее сообщалось, что Мамедали Агаеву предъявлено обвинение в хищении 20 млн рублей. По данным прокуратуры Москвы, экс-руководитель Московского академического театра сатиры организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры. Он зарегистрировался как ИП и заключал с театром договоры о создании сценариев спектаклей, получая 4% от сборов за каждый проданный билет. Следствие установило, что работы по договорам фактически не выполнялись.