За ночь над Россией ликвидировали почти 90 дронов ВСУ

В ночь на субботу, 30 августа, дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на субботу, 30 августа, дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака была отражена в период с 21:00 29 августа до 07:00 30 августа, говорится в отчете министерства обороны России.

Так, над акваторией Черного моря силы ПВО сбили 30 БПЛА. Еще 15 дронов ликвидировали над Крымом.

13 вражеских беспилотников уничтожили в небе над Ростовской область. Над Краснодарским краем сбили 11 дронов ВСУ.

Пять БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, четыре — над Белгородской.

По два украинских дрона сбили над территориями Смоленской, Калужской и Тверской областей. Также по одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Тульской и Курской областями.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области два человека получили серьезные ранения.

Читайте также: Очевидцы на Запорожье и Днепропетровщине зафиксировали детонации на энергообъектах.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

