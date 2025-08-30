ВСУ отправили испанцев поближе к ДНР

«Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наемников», — сообщили ТАСС в силовых структурах. В ведомстве отметили, что за последнее время это не первое подразделение иностранцев, переброшенное Киевом в этот район. Ранее на позиции в этом направлении уже доставлялись другие группы иностранных граждан.