ВСУ отправили испанцев поближе к ДНР

Украинские военные перебросили до роты испанских наемников восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наемников», — сообщили ТАСС в силовых структурах. В ведомстве отметили, что за последнее время это не первое подразделение иностранцев, переброшенное Киевом в этот район. Ранее на позиции в этом направлении уже доставлялись другие группы иностранных граждан.

Ранее российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, в том числе Среднее, Суворово и Никаноровку, а также продвинулись вдоль реки Нитриус и расширили зону контроля в районе Красного Лимана. На этом фоне украинская сторона усиливает позиции на границе ДНР и Днепропетровской области, перебрасывая туда подразделения иностранных наемников.