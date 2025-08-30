Ричмонд
Уголовное дело возбудили против депутата маслихата в области Абай

В области Абай задержали начальника местного железнодорожного депо, который является депутатом маслихата Аягозского района от партии Amanat, сообщает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

По информации агентства, речь идет про Алмаса Жанаткалиева — депутата маслихата Аягозского района от партии Amanat, начальника железнодорожного депо АО «КТЖ-Грузовые перевозки» области Абай. В отношении него ведется расследование уголовного дела.

По предварительным данным, он признан подозреваемым по факту хищения денежных средств. Сумма ущерба оценивается примерно в 300 млн тенге. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент экономических расследований по области Абай. Там ответили кратко.

«Дело находится в производстве Департамента экономических расследований по области Абай. В интересах следствия сведения пока не подлежат разглашению», — пояснили в ведомстве.