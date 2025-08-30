Ричмонд
Жителей Самарской области разбудили громкие звуки взрывов

Вражеские БПЛА осуществили налет на Сызрань в Самарской области, передает SHOT.

Вражеские БПЛА осуществили налет на Сызрань в Самарской области, передает SHOT. Жители проснулись в 4 утра от оглушительных звуков. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах.

В результате атаки дронов над городом понялся столб дыма. Судя по всему, обломки БПЛА упали на одно из местных предприятий. Об этом свидетельствуют горожане.

Официальной информации по поводу атаки пока что не поступало. За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили 86 беспилотников над регионами России. 30 из них, уничтожены над акваторией Черного моря, сообщают в Минобороны. 11 дронов ликвидировали в Краснодарском крае.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

