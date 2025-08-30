В российском регионе в серьезном ДТП погиб подросток, еще трое получили травмы

В Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 17-летний подросток. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что авария произошла в Киквидзенском районе. Там 25-летний водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В итоге машина перевернулась.
«На месте погиб 17-летний пассажир. С места ДТП госпитализированы девочки 17 и 15 лет, а также 16-летний юноша», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в телеграм-канале.
По факту произошедшего проводится проверка. Прокуратура взяла под контроль ход проверки.
Ранее сообщалось, что в Тыве в результате лобового ДТП погибли два человека.
