В российском регионе в серьезном ДТП погиб подросток, еще трое получили травмы

В Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 17-летний подросток.

В Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 17-летний подросток. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в Киквидзенском районе. Там 25-летний водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В итоге машина перевернулась.

«На месте погиб 17-летний пассажир. С места ДТП госпитализированы девочки 17 и 15 лет, а также 16-летний юноша», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в телеграм-канале.

По факту произошедшего проводится проверка. Прокуратура взяла под контроль ход проверки.

Ранее сообщалось, что в Тыве в результате лобового ДТП погибли два человека.

