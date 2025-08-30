В Новосибирске суд арестовал налетчика, который ограбил банк на 7,8 миллиона

В Новосибирске суд арестовал серийного грабителя банков, который пять лет совершал вооруженные налеты. Ленинский районный суд избрал меру пресечения 30 августа.
— Он проходит обвиняемым по ограблению банка 28 августа 2025 года, подозреваемся еще в 9 ограблениях банков и финансовых организаций. По всем эпизодам написал явку с повинной, разбои совершал с 2019 года. Суд арестовал его на 2 месяца, до 29 октября он будет находится в СИЗО, — сообщила корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.
Серийного налетчика задержали днем 28 августа после очередного ограбления. После 12:00 мужчина в маске с пистолетом ворвался в один из банков на улице Ватутина и забрал более 7,8 миллионов рублей.
На улице налетчика заметил полицейский, который был в отпуске. Он выследил преступника и вызвал коллег, подозреваемого задержали, а похищенное изъяли.