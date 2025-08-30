На любимом у россиян египетском курорте откроется генконсульство

Ранее египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи заявил, что помимо популярных курортов россияне также начали осваивать новые направления в стране, такие как Луксор, Асуан и Сива. По его словам, Египет рассчитывает на увеличение турпотока из РФ при расширении авиасообщения. По данным Минпромторга РФ, за прошлый год Египет посетили 1,4 млн россиян, что на 15% больше показателя 2023 года.